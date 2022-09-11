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وزير الخارجية الايراني يستقبل رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض

وزير الخارجية الايراني يستقبل رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بطهران المتحدث باسم حركة انصار الله رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام والوفد المرافق له واستعرض معه المستجدات السياسية والعسكرية في اليمن والمنطقة.

العالم- ايران

وناقش اللقاء الهدنة المؤقتة وملف العدوان والحصار على اليمن والخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الوفد.

واكد أمير عبداللهيان خلال استقباله عبد السلام على موقف ايران الثابت لدعم الشعب اليمني وتأييد الخطوات التي تقوم بها القيادة اليمنية.

وكان كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي، التقى امس السبت في طهران، مع عبد السلام، معربا عن ارتياحه لاستمرار وقف اطلاق النار المؤقت في اليمن، متمنياً اغتنام هذه الفرصة لرفع الحصار كليا ومن دون اي شروط، وترسيخ وقف اطلاق نار شامل ومستديم على صعيد هذا البلد.

كما التقى عبدالسلام، السبت، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف.

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني في اللقاء إن أعداء اليمن يحولون الحرب إلى حرب اقتصادية لزيادة معاناة المواطنين، لكن روح الشجاعة والصبر ستؤدي لتجاوز المشاكل.

وأضاف أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والسعودية اعتقدوا أنهم سينجحون في تركيع الشعب اليمني في غضون 3 أشهر، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني وأمريكا لا يفهمان إلا لغة القوة.

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