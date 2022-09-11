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حفتر يستقبل المبعوث الفرنسي في بنغازي

حفتر يستقبل المبعوث الفرنسي في بنغازي
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا "بول سولير" وسفيرة فرنسا لدى ليبيا "بياتريس دوهيلين".

العالم - ليبيا

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن اللقاء عقد بمكتب حفتر في مدينة بنغازي دون كشف مزيد من التفاصيل حول محاور اللقاء.

من جانبه كان بول سولير، التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

كما التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بول سولير، باحثا رؤية المجلس للخروج من الأزمة الليبية الراهنة عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة تحقق الاستقرار الدائم في البلاد،مؤكدا على دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الأعلى الدولة والبرلمان ودعم الحوار ورفض الحلول العسكرية.

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حفتر يستقبل المبعوث الفرنسي في بنغازي

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