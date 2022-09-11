الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء الأوكراني يندد بـ"الموقف السلبي" لصندوق النقد تجاه بلاده

رئيس الوزراء الأوكراني يندد بـ
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، بـ"الموقف السلبي" لصندوق النقد الدولي، مبديا قلقه بشأن "التأخيرات" الحاصلة في مراجعة الصندوق لطلب المساعدة الذي قدمته أوكرانيا.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية، في كييف "نلاحظ موقفا سلبيا" من جانب صندوق النقد، وذلك خلافا لأمريكا والاتحاد الأوروبي اللذين يتصرفان بأسلوب "قيادي".

طلبت أوكرانيا من صندوق النقد في أغسطس برنامج مساعدات جديدا لأن اقتصادها الذي تضرر بشدة من العملية الخاصة الروسية يواجه خطر الانكماش بأكثر من 30% هذا العام.

وأضاف شميغال "نبذل قصارى جهدنا. أرسلنا لهم كل الوثائق وندعو صندوق النقد الدولي... إلى تكثيف نشاطه".

ويُفترض أن تكون مساعدة صندوق النقد جزءا من جهد دولي أكبر تقوده خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع عواقب الأزمة.

وفي إطار هذه الجهود، أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر يوم الجمعة لتقديم مساعدة إضافية بقيمة خمسة مليارات يورو في شكل قرض لكييف التي تأمل في الحصول على الأموال قبل نهاية الشهر.

وقال شميغال إن من المقرر أن يعطي الاتحاد الأوروبي أيضا لأوكرانيا منحة بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر.

والمساعدات الغربية الموعودة لأوكرانيا على المدى القصير يجب أن تصل إلى 39 مليار يورو.

لكن هذا المبلغ يبدو أنه سيكون غير كاف إلى حد كبير، لأنه احتُسِب على افتراض أن الغزو الروسي سينتهي في أغسطس، وفق ما قال دبلوماسي أوروبي.

كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الهائلة لإعادة إعمار البلاد.

وقدر البنك الدولي الجمعة الكلفة "الحالية" لعملية إعادة الإعمار هذه بنحو 349 مليار يورو، معتبرا أنها "ستزيد في الأشهر المقبلة مع استمرار الأزمة".

روابط ذات صلة

الرئيس الأوكراني: حررنا 2000 كيلومتر والجيش الروسي فرّ

زيلينسكي يعقد اجتماعا سريا لبحث الوضع على الجبهة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصدر إيراني: حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار

وقفتان في غزة ونابلس للمطالبة بالإفراج عن الأسير ناصر أبوحميد

مستقبل الأوضاع في سوريا

محافظ كربلاء يعلن عدد الزائرين الأجانب الذين وصلوا الى العراق

إطلاق سراح صحفي بعد إحالته لـ"قضاء الإرهاب" في تونس

رئيس الوزراء الأوكراني يندد بـ"الموقف السلبي" لصندوق النقد تجاه بلاده