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وفي هذا السياق، عجزت القناة عن توفير مترجم "محترف"، خلال تغطيتها لمراسم الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة، يوم الخميس، عن عمر 96 عاماً.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق وقوع مترجم القناة في خطأ جسيم، أثناء إعلان نجل الملكة وولي العهد الأمير تشارلز (الذي تمّ تنصيبه ملكاً) وفاةَ والدته رسمياً.

وبحسب الفيديو، فإن "تشارلز" أعلن قائلاً: "إن من واجبي المحزن أن ابلغكم بوفاة والدتي الحبيبة"، إلا أن المترجم حرّف حديثه تماماً.

وقال على لسان "تشارلز": "أيها السادة والسيدات إنني في غاية السعادة أن أعلن لكم وفاة أمي الحبيبة".

سخرية مواقع التواصل

وتداول العديد من رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" المقطع، مؤكدين ارتكاب المترجم خطأ جسيماً، في حين أبى البعض إلا إضافة لمساتهم الساخرة والمضحكة أيضاً.

وكانت السيارة التي تحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، قد غادرت قصر بالمورال في طريقها إلى إدنبره.

وعبر الموكب الجنائزي المؤلف من سبع سيارات، تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي، والذي وُضعت عليه باقات من الورود، بوابات قصر بالمورال، بعيد الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يجتاز الموكب خلال النهار نحو 300 كلم في الريف الاسكتلندي، على أن يصل إلى قصر هوليرود هاوس، المقرّ الرسمي للعائلة الملكية في إسكتلندا، ويقع في إدنبره، نحو الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، وسيُنقل نعش الملكة مساء الثلاثاء على متن طائرة إلى لندن.

وحال وصوله إلى لندن، يوم الثلاثاء، سيظل الجثمان في قاعة ويستمنستر، ابتداء من الأربعاء حتى صباح يوم الجنازة.