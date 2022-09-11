الشيخ قاسم: ننتظر نتيجة المفاوضات البحرية.. وحقوقنا نريدها كاملة

العالم - لبنان

كلام الشيخ قاسم جاء خلال رعايته احتفالاً لحزب الله في بلدة عربصاليم الجنوبية تكريماً للطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية في قطاع إقليم التفاح، بحضور رئيسي اتحاد بلديات الاقليم بلال شحادي وجبل الريحان باسم شرف الدين وشخصيات وفاعليات وذوي الطلاب المكرمين، وتمنى المزيد من النجاحات للطلاب.

وشدد الشيخ قاسم على أن "الحكومة هي التي تستطيع أن تعالج بعض المشكلات القائمة، والتي يمكن أن تكون في موقع معالجة مشكلة رئاسة الجمهورية اذا لم يجر الاستحقاق في موعده حتى لا نقع في مشكلة، متسائلاً فيما إذ كانت حكومة تصريف الاعمال أن تكون بديلاً".

ودعا الشيخ قاسم الأطراف المعنيين إلى "المرونة والتنازل لأنه ليس في الحكومة ما يعطي مكاسب خاصة كبيرة ومؤثرة، لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها مكاسب كثيرة ومؤثرة للوطن وللوضع اللبناني القائم بأنتظار أن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية، ونتمنى أن يحصل هذا الامر في موعده للانطلاق الى خطوات اخرى للانقاذ وللعمل في هذه الساحة".

وأوضح الشيخ قاسم أن "بعض الذين يعملون في الساحة منطقهم منطق تعطيل، فنحن نسمع بعض النواب والمسؤولين دائماً عندما يتحدثون عن الاستحقاقات يطرحون شروطاً وكأنما من حقهم وحدهم أن يطرحوا".

وحول اختيار رئيس للجمهورية، أعاد نائب الأمين العام لحزب الله التذكير أنه "يجب أن نرى قواسم مشتركة بين أغلب الاطراف الموجودين على الساحة لنختار رئيساً ترضى عنه المجموعات المختلفة".

وعن الترسيم البحري، كشف الشيخ قاسم أننا "في انتظار أن تتبلور الصورة بشكل نهائي، فموقف حزب الله لن يتغير أعلنه الأمين العام، لأن حقوقنا المائية والنفطية والغازية نريدها كاملة غير منقوصة ولا نقبل أي عذر لأخذ أي حبة تراب أو قطرة ماء من أرضنا أو مياهنا أو نفطنا مهما كانت المبررات، ونحن نتابع التطورات وعلى أساسها سنعبّر بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب عن أي موقف حسب مجريات المفاوضات ونتيجتها".