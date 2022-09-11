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الكاظمي يؤكد على الاستعداد الأمني ورفع الجهوزية لتأمين زيارة الاربعين

الكاظمي يؤكد على الاستعداد الأمني ورفع الجهوزية لتأمين زيارة الاربعين
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات، والاستعدادات الجارية، والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

العالم - العراق

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع اليوم الأحد، "إلتزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية؛ لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث جانبية".

وشدد على "الأجهزة الخدمية أن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة، ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة، ومعالجة الحالات الطارئة".

ووجه الكاظمي "الأجهزة المعنية بوضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات".

وحضر الاجتماع عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، والقيادات الأمنية، والمسؤولين المعنيين باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء هذه المناسبة.

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الكاظمي يؤكد على الاستعداد الأمني ورفع الجهوزية لتأمين زيارة الاربعين