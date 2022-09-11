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الاحتلال يجبر مواطنة مقدسية على هدم منزلها

الاحتلال يجبر مواطنة مقدسية على هدم منزلها
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة مقدسية على هدم منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية فلسطينية: إن بلدية الاحتلال أجبرت المواطنة نسرين أبو تايه على هدم منزلها ذاتيا بدعوى البناء دون ترخيص، وأنه يقع في "منطقة خضراء".

ويؤوي المنزل أبو تايه وأطفالها الأربعة الأيتام، وأجبرت على هدمه تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 1967 محاولاتها لترسيخ سيطرتها على القدس عبر اتّباع ممارسات أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي، تهدف كلها بالأساس إلى اسرلة وتهويد المدينة وتغيير الواقع الديمغرافي والديني والتاريخي القائم في المدينة، ومن هذه الاعتداءات مصادرة الأراضي، وتقييد البناء، وهدم المنازل بدعوى البناء غير ترخيص.

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