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معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني

معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة أذربايجان الغربية عن جاهزية معبر تمرجين لعبور زوار الاربعين الحسيني.

العالم- ايران

وافادت العلاقات العامة لمحافظة اذربايجان الغربية ان رحيم جهانبخش افاد بانه في ظل زيارة معالي وزير الداخلية لحدود تمرجين ؛ بات هذا المعبر مفتوحا امام زوار الأربعين الحسيني ولا توجد مشكلة لعبورهم من هذا المنفذ الحدودي .

وأضاف: يمكن للزوار التوجه الى العراق من هذا المعبر بجوازات سفرهم وجوازات السفر المؤقته دون أي مشاكل .

وفي الختام، أشار قائد قوى الامن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية إلى أن الظروف الجوية المعتدلة والبنية التحتية التي تم إنشاؤها على حدود تمرتشين جعلت حدود تمرجين ممرًا مناسبًا لإرسال الزوار من المحافظات الشمالية الغربية من البلاد الى العراق.

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معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني

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