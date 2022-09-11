معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني

العالم- ايران

وافادت العلاقات العامة لمحافظة اذربايجان الغربية ان رحيم جهانبخش افاد بانه في ظل زيارة معالي وزير الداخلية لحدود تمرجين ؛ بات هذا المعبر مفتوحا امام زوار الأربعين الحسيني ولا توجد مشكلة لعبورهم من هذا المنفذ الحدودي .

وأضاف: يمكن للزوار التوجه الى العراق من هذا المعبر بجوازات سفرهم وجوازات السفر المؤقته دون أي مشاكل .

وفي الختام، أشار قائد قوى الامن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية إلى أن الظروف الجوية المعتدلة والبنية التحتية التي تم إنشاؤها على حدود تمرتشين جعلت حدود تمرجين ممرًا مناسبًا لإرسال الزوار من المحافظات الشمالية الغربية من البلاد الى العراق.