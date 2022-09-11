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السيسي سيزور قطر الثلاثاء المقبل

السيسي سيزور قطر الثلاثاء المقبل
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر مطلع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيجري زيارة رسمية لدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل.

العالم ـ قطر

وأضاف المصدر أن الزيارة ستستمر يومين، وستشمل المباحثات المرتقبة خلالها الأزمة في ليبيا.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد زيارة بدأها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للدوحة الأحد، حيث من المتوقع أن تقود قطر وساطة بين الفرقاء الليبيين لإنهاء التوتر المتصاعد بين الشرق والغرب منذ فبراير الماضي.

وستأتي الزيارة المرتقبة بعد ثلاثة أشهر من زيارة أجراها الشيخ تميم بن حمد للقاهرة واستمرت يومين، بحث خلالها مع الرئيس المصري تطوير العلاقات وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أمير قطر قد وجّه دعوة رسمية للسيسي في مايو من العام الماضي، وذلك في سياق إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2013.

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السيسي سيزور قطر الثلاثاء المقبل

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