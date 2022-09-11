شاهد/فيديو لطمية لمشاية الحسين بصوت مهدي رسولي

قناة العالم
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة مستوطنين غرب جنين بالضفة المحتلة
ايران.. الزوار العائدون يشيدون بحسن ضيافة العراقيين لزوار الحسين عليه السلام
ايران.. عودة بعض الزوار الوافدين على كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى الاربعينية
ايران.. موفد العالم: عبور اكثر من 230 الف زائر عبر منفذ مهران الحدودي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية
ايران.. موفد العالم: لا توجد اي مشكلة في عملية عبور الزوار عبر المنافذ الحدودية
ايران.. الزوار يواصلون السير الى كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الامام الحسين عليه السلام
أمير عبداللهيان يؤكد خلال استقباله محمد عبد السلام على موقف ايران الثابت لدعم الشعب اليمني وتأييد الخطوات التي تقوم بها القيادة اليمنية
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام يلتقي بوزير الخارجية الإيراني بطهران ويستعرض معه المستجدات السياسية والعسكرية في اليمن والمنطقة
الناطق باسم شركة النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود لاسيما في ظل الهدنة المؤقتة يهدف لتكبيد الشعب خسائر أكبر وزيادة معاناته
الناطق باسم شركة النفط اليمنية: نجدد دعوتنا لايقاف عملية التقطير في إدخال سفن الوقود واحتجازها بدون أي مبرر
شاهد/فيديو لطمية لمشاية الحسين بصوت مهدي رسولي
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/09/11/166291844595171800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/09/11/166291844595171800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/09/11/166291863602205200.jpg
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش
شاهدوا فيديو كليب مشاية الحسين بصوت الرادود الايراني الحاج مهدي رسولي بمناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع).
تصنيف :
العراق
اربعين الحسين
كلمات دليلية :
زيارة الاربعين
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
انطلاق مسيرات الأهوازيين الراجلة نحو كربلاء المقدسة
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
جولة عبد السلام الدولية.. هدنة اليمن إلى أين؟
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥
أهم الأخبار
حظوظ العودة للاتفاق النووي
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧
خاص بالعالم- مراسلون
مستقبل الأوضاع في سوريا
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧
هاشتاغ
الحكم على نورة القحطاني، واحتدام الصراع بين امريكا والصين
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧
مع الحدث
هوكشتاين وحقيقة التقدم في ترسيم الحدود البحرية
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩
خاص بالعالم- مراسلون
هجوم أوكرانيا المضاد هل يغير مسار الحرب؟.. بريطانيا ما الذي ينتظر الملك الجديد؟
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
السيسي سيزور قطر الثلاثاء المقبل
المرشح اليساري في البرازيل يعتبر بولسونارو "أسوأ من ترامب"
سلطات زابوروجيه تكشف أسباب وقف وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية
زيارة وفد حماس لموسكو.. دلالات التوقيت والتأثير
معبر تمرجين جاهز لاستقبال زوار الأربعين الحسيني
مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة مستوطنين غرب جنين
مقالات و تحليلات
زيارة وفد حماس لموسكو.. دلالات التوقيت والتأثير
فضيحة الوثائق.. هزة مربكة لواشنطن وضعف وثوق الحلفاء بأميركا
سوريا .. إفرازات ما بعد الحرب المؤلمة
حشد أمريكي لمواجهة روسيا عسكريا والصين اقتصاديا
بدعة هوكشتاين: ترسيم الخط الأزرق البحري أولا!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.