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شاهد/فيديو لطمية لمشاية الحسين بصوت مهدي رسولي

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

شاهدوا فيديو كليب مشاية الحسين بصوت الرادود الايراني الحاج مهدي رسولي بمناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع).

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