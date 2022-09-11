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مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة مستوطنين غرب جنين بالضفة المحتلة

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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مقاومون يطلقون النار تجاه سيارة مستوطنين غرب جنين