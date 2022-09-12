مراسل العالم: كلما بدأ العد التنازلي لزيارة الاربعين زاد تدفق الزوار عبر المنافذ الحدودية

العالم – خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى زيارة قائد الحرس الثوري الايراني لهذا المنفذ مطلعا على المنافذ الحدودية والخدمات وعلى سير حركة الزوار.

ونوه مراسلنا الى أن اكثر من مليونين وثمانمئة الف زائر عبروا حتى الان المنافذ الحدودية متوجهين الى كربلاء المقدسة منوها الى أن اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين الجانبين الايراني والعراقي تسببت بان تكون زيارة هذا العام اكثر من الاعوام السابقة.

ولفت مراسلنا الى أن عدداً كبيراً من الزوار الايرانيين عادوا عبر منفذ شلمجة الحدودي الی البلاد بعد أداء مراسم زيارة الاربعين.

ويواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الخميس الماضي ، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

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