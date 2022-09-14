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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

رئيسي في أوزبكستان.. زيارة إقليمية بأهداف دولية.. لبنان ومخاوف من اتساع ظاهرة اقتحام البنوك

رئيسي في أوزبكستان.. زيارة إقليمية بأهداف دولية.. لبنان ومخاوف من اتساع ظاهرة اقتحام البنوك
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة توقيع الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأوزبكي شوكت ميرضيائيف سبع عشرة مذكرة تفاهم ثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم - بانوراما

وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى أوزبكستان، حيث من المقرر أن يشارك الرئيس رئيسي في قمة شنغهاي للتعاون والمقررة نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات انضمام بلاده للمنظمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تكرار حوادث اقتحام البنوك في لبنان من قبل المودعين، والسبب أن عشرات آلاف المودعين اللبنانيين ما تزال ودائعهم عالقة في المصارف اللبنانية منذ عام الفين وتسعة عشر بعدما فرضت هذه المصارف قيودا على سحب الودائع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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