"بريتيش بتروليوم ": انتاج النفط الايراني نما 16.1 بالمئة

العالم - ايران

و نشرت شركة بريتيش بتروليوم تقريرها السنوي الحادي والسبعين حول احصائيات الطاقة العالمية لهذا العام 2022، وهذا التقرير هو أحد التقارير الأكثر موثوقية لقطاع الطاقة في العالم، والذي تنشره هذه الشركة سنويا منذ الستينيات.

في تقريرها الجديد، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن زيادة بنسبة 16.1 بالمائة في إنتاج إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز في عام 2021 على الرغم من استمرار الحظر الأميركي.

أعلن هذا التقرير أن إنتاج إيران النفطي في عام 2020 كان 2.73 مليون برميل يوميا ، لكنه زاد في عام 2021 ليكون 3.17 مليون برميل بزيادة 440 الف برميل يوميا.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ إنتاج النفط الإيراني بالتراجع من 2018 الى 2020 ، حيث انخفض من 4.49 مليون برميل يوميا في 2017 إلى 4.24 مليون برميل يوميا في 2018، كما تراجع انتاج النفط في عام 2019 ليبلغ 3.02 مليون برميل يوميا، وفي عام 2020 بلغ 2.73 مليون برميل يوميا .

وبدأ وقف الاتجاه النزولي لإنتاج النفط الإيراني بعد 3 سنوات، وزيادته بنسبة 16.1 في المائة خلال عام 2021، على الرغم من استمرار الحظر، وذلك بعد تولي الحكومة الحالية زمام الامور في إيران.