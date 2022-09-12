إحباط مخطط إرهابي لإستهداف الزائرين جنوب سامراء

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وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، احبطت مخططا إرهابيا لاستهداف زوار اربعينية الإمام الحسين (سلام الله عليه) والقطعات الأمنية جنوب مدينة سامراء المقدسة".

وأضافت، ان "ذلك جاء خلال احباط القوة محاولة تسلل لعناصر فلول “داعش” الإرهابي في منطقة تل الذهب جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين، مبينة ان "الارهابيين 'الدواعش' كانوا يرومون التسلل لاستهداف الزائرين والقطعات الماسكة، قبل ان يتم رصدهم ومعالجتهم بالاسلحة الخفيفة".