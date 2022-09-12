الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تواصل توافد الزوار من العراق وخارجه على مدينة كربلاء المقدسة

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاولولة لانقاذ لبنان.. حزب الله: ننتظر الصورة النهائية لمفاوضات الترسيم

قائد عسكري ايراني: مسيّرة " آرش 2" مخصصة للقضاء على الكيان الصهيوني

البرلمان الفرنسي يستقبل وفدا من البوليساريو

5 سنوات على "اعتقالات سبتمبر"بالسعودية .. والتحضير لحملة اعدامات جديدة

إحباط مخطط إرهابي لإستهداف الزائرين جنوب سامراء

جبهة تيغراي تعلن استعدادها لمحادثات سلام برعاية الاتحاد الإفريقي