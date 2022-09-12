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الاولوية لانقاذ لبنان..

حزب الله: ننتظر الصورة النهائية لمفاوضات الترسيم

حزب الله: ننتظر الصورة النهائية لمفاوضات الترسيم
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله على لسان عدد من قياداته انه يتابعُ تطورات ملف ترسيم الحدود كما شدد الحزب على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في المدة المتبقية من عهد رئيس الجمهورية.

العالم - لبنان

وفي هذا السياق، قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان موقفنا ثابت بموضوع ترسيم الحدود ولا يزال كما هو بحسب ما اعلنه الامين العام السيد حسن نصر الله.

وشدد الشيخ قاسم على “ضرورة تشكيل حكومة جديدة حتى ولو بقي في عهد رئيس الجمهورية أسبوع او أسبوعين”، داعيا “كل الاطراف للتنازل لتحقيق هذا الامر”.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تشكيل الحكومة افضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه، لأنها هي المعبر لخطة التعافي والانقاذ، مشددًا في سياق آخر في ملف الترسيم البحري أننا في إنتظار تبلور الصورة بشكل نهائي، فموقف حزب الله لن يتغير وحقوقنا المائية والنفطية والغازية نريدها كاملة غير منقوصة.

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