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حمادة: الرد على سياسة "الإبعاد عن الأقصى" بتكثيف الرباط

حمادة: الرد على سياسة
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ إبعاد نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى ستة شهور قرار إسرائيلي عنصري مُدان.

العالم-فلسطين

وشدد حمادة في تصريح صحفي أنّ إبعاد القيادات المقدسية وحراس الأقصى والشخصيات المؤثرة محاولة فاشلة لتثبيط الجماهير عن حماية قبلتهم الأولى، لافتا إلى أنّ الردّ يكون بتكثيف شد الرحال والرباط المستمر في الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الاحتلال يمهد الطريق أمام الجماعات الاستيطانية التي تعتزم تنفيذ طوفان من الاقتحامات وأداء طقوس تلمودية جديدة نهاية الشهر الجاري في باحات الأقصى، في خطوات متصاعدة لإحكام السيطرة على المسجد.

وقال: "الأقصى يمر بمرحلة خطيرة للغاية، وأي تقصير في نصرته يعني خطوة للأمام نحو تنفيذ مطامع المستوطنين وحكومتهم المتطرفة في المسجد".

وأضاف: "ندق ناقوس الخطر إزاء تغييب العيون الساهرة على حماية الأقصى"، ودعا جميع الجهات ذات الصلة لتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.

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