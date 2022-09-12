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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ناصر كنعاني: قائد الثورة الاسلامية اكد على تقديم الخدمات لللاجئين الافغان
ناصر كنعاني: ايران قدمت الامكانيات الكبيرة للاجئين الافغانيين وخصوصا في مجال التعليم
ناصر كنعاني: ايران استضافت واستقبلت حشودا كبيرة من النازحين من افغانستان الذي يبلغ عددهم الملايين
ناصر كنعاني: على مدى 20 عاما من الاحتلال الاميركي لافغانستان انهارت البنى التحتية في مجال التعليم بهذا البلد
ناصر كنعاني: قضية افغانستان مهمة في السياسة الخارجية الايرانية وتهم المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية
ناصر كنعاني: رفع الحصار عن اليمن وفتح طرق المساعدات يسهم في حل ازمتها
ناصر كنعاني: ايران اكدت ضرورة حل الازمة اليمنية بالطرق السياسية واكدت للممثل الاممي ضرورة استمرار الهدنة
ناصر كنعاني: لطالما اكدت ايران على حل الازمة اليمنية بالطرق الدبلوماسية
ناصر كنعاني: ايران من ابرز الدول التي لها الدور المهم في القضية اليمنية
ناصر كنعاني: ما تطرحها اوروبا اثبت بان النشاطات الايرانية سلمية
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش
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