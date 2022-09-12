الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: ايران قدمت الامكانيات الكبيرة للاجئين الافغانيين وخصوصا في مجال التعليم

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال 20 فلسطينيًّا في الضفة وإصابة 4 مواطنين في جنين

حمادة: الرد على سياسة "الإبعاد عن الأقصى" بتكثيف الرباط

شاهد بالفيديو.. الهلال الأحمر يلتحق بالمواكب الحسينية لتقديم الخدمات

بو صعب: إستلمنا من 'هوكشتاين' إحداثيات تتعلق بالعوامات البحرية

تطورات الأوضاع في تونس والدعوات لمقاطعة الإنتخابات (الجزء الثاني)

فيديوغرافيك.. تنظيم قافلة للاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي