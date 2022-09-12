الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: لم نتلق أي طلب لتأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يدعو القوى المدنية السودانية لتشكيل حكومة

العثور على سن إنسان قديم عاش قبل 1.8 مليون عام

أمير قطر يبحث مع عقيلة صالح مستجدات الأوضاع في ليبيا

اعتقال 20 فلسطينيًّا في الضفة وإصابة 4 مواطنين في جنين

حمادة: الرد على سياسة "الإبعاد عن الأقصى" بتكثيف الرباط

شاهد بالفيديو.. الهلال الأحمر يلتحق بالمواكب الحسينية لتقديم الخدمات