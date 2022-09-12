أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

جمهوري اسلامي ..

إيران ترد على الترويكا الأوروبية .. على أوروبا الإمتناع عن تخريب المسار الدبلوماسي .

مردم سالاري ..

الخارجية تندد ببيان الترويكا الأوروبية .. القوى الغربية ستكون مسؤولة عن فشل المفاوضات .

جوان ..

تراجع تكتيكي للقوات الروسية لإعادة إنتشارها وتنظيمها في شرق أوكرانيا .

اطلاعات ..

تقدم القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف وإشتداد حدة المعارك في دونيتسك ولوهانسك .

قدس ..

حركة أنصار الله تطرح أربعة شروط بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن .

ابرار ..

المستعمرات البريطانية السابقة تتحرك للإنفصال عن التاج البريطاني مع رحيل الملكة اليزابيث .

سياست روز ..

تفاقم الأزمات الإقتصادية ونقص الوقود في أوروبا وتفجر تظاهرات بفرنسا والنمسا وألمانيا.

ابتكار ..

غارات جوية تركية جديدة على مناطق في محافظة نينوى في شمال العراق .

وطن امروز ..

تزايد خطر إندلاع حرب بين تركيا واليونان مع تفاقم الأجواء بين البلدين .

كيهان ..

الكيان الصهيوني يشكر الترويكا الأوروبية على بيانها الأخير المعادي لإيران والإتفاق النووي.

عصر ايرانيان ..

إيران تسرع مسار إفشال إجراءات الحظر الأمريكية في ظل المماطلات الغربية بالمفاوضات.

آرمان ملي ..

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن موسكو لاترفض إجراء مفاوضات مع كييف.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

الصحافة

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة وفد حركة حماس لموسكو في مقالها ( إستضافة ذات مغزى )..

زيارة وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية لموسكو بدعوة من الخارجية الروسية يمكن وصفها بالنقلة النوعية في مسار ابداء روسيا لاستياءها العميق من سياسات ومواقف الكيان الصهيوني ازاء اوكرانيا وكذلك ازاء سوريا والاوضاع بالاراضي الفلسطينية المحتلة ايضا.

( إن روسيا أرادت عبر إستضافة وفد حماس إرسال إنذار للكيان الصهيوني بضرورة تفادي إغضابها أكثر بإندفاعه لدعم أوكرانيا)

وبتصعيدغاراته على سوريا في تهديد لمصالحها وحتى لقواتها هناك.

ان روسيا ردت على ادانة الكيان للحرب باوكرانيا وتحميله روسيا للمسؤولية بعدة اجراءات عقابية ابرزها ايقاف نشاطات وكالة الهجرة اليهودية في روسيا والتلويح بتفعيل نظم الدفاع الجوي الروسية المتطورة في سوريا. الا ان الكيان واصل مواقفه الاستفزازية , وهنا حدث التغيير الروسي الاكثر حزما لصالح لقضية الفلسطينية باستضاف وفد رفيع من حركة حماس .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها (جلسة قريبة للبرلمان العراقي)..

يبدو ان القوى السياسية في العراق قد توصلت الى تفاهم مبدئي بشأن عقد البرلمان العراقي لجلسة خاصة بعد مراسم الاربعين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ولتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة .

(هذا التطور يحمل مؤشرا لمسار خروج العراق من الأزمة رغم أنه قد يكون من السابق لأوانه التكهن بأحداث الساحة العراقية)

ان المحكمة العليا في العراق رفضت عمليا طلب الصدر بحل البرلمان مستندة لواقع انها غير مؤهلة دستوريا للقيام بخطوة كهذه , وهذا الامرعبد الطريق امامة عودة البرلمان لمهامه القانونية بعد احداث اقتحامه والمنطقة الخضراء من قبل التيار الصدري . ويقول النائب غريب عسكر ان هناك تفاهم بين اعضاء الهيئة الرئاسية ورؤوساء الكتل النيابية بشأن استئناف البرلمان لاعماله لتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة , مضيفا ان الاطار التنسيقي ملتزم بمرشحه محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء .

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( شروط أنصار الله لتمديد الهدنة باليمن ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

اكد رئيس الوفد المفاوض لحكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء ضرورة توفر اربعة شروط رئيسية بشأن تمديد الهدنة ووقف اطلاق النار باليمن .والشروط التي طرحها محمد عبد السلام ..

( إلتزام التحالف السعودي بكل بنود الهدنة بشكل كامل وإنهاء الحصار والإلتزام الكامل بوقف إطلاق النارودفع رواتب الموظفين)

وجدير بالذكر ان اتفاق الهدنة باليمن ابرم مطلع ابريل الماضي ولمدة شهرين وتم تمديده ثلاث مرات حتى الان وسينتهي اخر تمديد للهدنة بداية اكتوبر المقبل وخلال كل هذه الاشهر وثقت صنعاء الاف الانتهاكات لبنود الهدنة بما فيها وقف اطلاق النار من قبل التحالف السعودي .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت عن اجواء الانتخابات البرلمانية في ايطاليا في مقالها ( صوت أقدام موسوليني)..

عكست استطلاعات الرأي العام في ايطاليا مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية تزايد فرص فوز اليمين المتطرف المتحالف مع رئيس الوزراء الاسبق سلفيو برلسكوني . هذه الاستطلاعات عكست تزايد شعبية القوى والتنظيمات اليمينية الاكثر تطرفا وذلك مقابل تراجع شعبية التيار اليساري بسب الخلافات والشروخ العديدة بين مكوناته.

( إن هناك قلقا متزايدا بإيطاليا من إحتمال عودة الفاشية التي عصفت بهذا البلد بأربعينيات القرن الماضي بزعامة بنيتو موسوليني)

وبالطبع هناك قلق باوروبا ايضا من تنامي اليمين الفاشي بايطاليا وما يحمله الامر من خطر على مستقبل الاتحاد الاوروبي خاصة بعد البركزيت البريطاني والميول الانفصالية البولندية.

ابتكار ..

كتبت صحيفة ابتكار عن ( تفاقم أجواء التوتر بين تركيا واليونان )..

قد تكفي شرارة صغيرة ولو عن طريق الخطأ لاشعال نيران حرب بين تركيا واليونان في ظل اجواء التوتر الحالية الخطيرة بين البلدين .

( إن هناك العديد من الخلافات العالقة بين أنقرة وأثينا إلى جانب تراكمات جروح تاريخ حافل بالحروب والدماء بينهما )

من ابرز هذه الخلافات تلك التي ترتبط بالتنقيب عن الغاز في البحر الابيض المتوسط والخلافات بشأن جزر يونانية قريبة جغرافيا من المياه الاقليمية التركية .

ان هناك تبادلا للاتهامات والتهديدات بين البدين والى حد تلويح الرئيس التركي باحتمال بشن هجوم مباغت الامر الذي دفع باثينا للتلويح بأن اي هجوم سيحمل دمارا لتركيا, وهكذا قد تشهد المنطقة حربا بين بلدين عضوين في الناتو هذه المرة ..

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا عن التطورات الميدانية بالحرب الاوكرانية يحمل عنوان( تقدم القوات الأوكرانية في خاركيف ) جاء فيه..

وزارة الدفاع الروسية اعلنت عن انسحاب الجيش الروسي من بعض المناطق في منطقة خاركيف الاوكرانية مؤكدة ان هذه الخطوة في اطار اعادة انتشار الجيش في مفاصل استراتيجية .

( هذا التطور جاء في ظل أنباء عن تقدم القوات الأوكرانية في هجومها المضاد الواسع بمنطقة خاركيف )

وزارة الدفاع الروسية تحدثت في نفس الوقت عن استهداف المواقع العسكرية الاوكرانية في خاركيف ومناطق اخرى باوكرانيا بصواريخ عالية الدقة وتدمير مستودعات اسلحة وذخائر حربية غربية.

ان هذه التطورات الميدنية مؤشر على قرب حدوث المزيد من التصعيد في ميادين القتال باوكرانيا .