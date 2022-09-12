طهران : بيان «الترويكا الأوروبية» خطوة غير مدروسة

العالم - ايران

وعلق کنعاني خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين على البيان الصادر عن الترويكا الاوروبية وقال: هذا البیان، يمثل خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب فقد أعلنا موقفنا الرسمي.

وردا على سؤال حول احتياجات أوروبا من مصادر الطاقة الايرانية قال: ان ايران بصفتها اللاعب الدولي في اسواق الطاقة قادرة على توفير جزء من احتياجات الأسواق العالمية لأولئك الذين يرغبون في استخدام امکانیات ايران في هذا المجال.

وأضاف: بذلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قصارى جهدها للعمل بشكل مبتكر وبناء لتوفير ارضیة التوصل إلی الاتفاق وتنفیذه مؤکدا إن الاتفاق هو طريق ذو اتجاهين، وكان من المتوقع أن تعمل الأطراف المتفاوضة بشكل بناء.

*جميع انشطة ايران النووية سلمية

وتابع أن جميع النشاطات النووية الايرانية سلمية وان طهران اكدت ذلك كما ان التقارير الصادرة من الوكالة الدولية تؤيد ذلك.

وبخصوص الضمانات لفت الى ان ايران من الداعين لنزع السلاح النووي وتؤكد ضرورة اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهج عادل بعيد عن الضغوط موضحا أن الوكالة خضعت للضغوط من قبل الكيان الصهيوني المقيت الذي لايخضع لاي من بنود الوكالة والاعراف الدولية وهو مسار خاطئ

وتابع بالقول: اننا ندعو الشركاء الأوروبيين لاتباع مسار بناء وتجاوز الأخطاء السابقة والعمل للتوصل إلى اتفاق.

وقال توقعنا من الأطراف الأخرى اتخاذ مواقف بناءة بدل التحرك في مسارات غير إيجابية معربا عن استعداد ایران لمواصلة تعاونها البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

*ايران تؤكد على اعتماد الدبلوماسية في حل الازمة اليمنية

وبشأن التطورات الأخيرة في اليمن وزيارة المتحدث باسم حركة أنصار الله ومسؤول المفاوضات في حكومة الإنقاذ اليمنية محمد عبد السلام لطهران ، قال: لطالما اكدت ايران على حل الازمة اليمنية بالطرق الدبلوماسية و شددت على ضرورة استمرار وتعزيز عملية وقف إطلاق النار فيه لكن ما يمكن أن يسهم في توطيد عملية وقف إطلاق النار هو رفع الحصار عن اليمن وتلبية احتياجات الشعب اليمني المحاصر.

وعن آخر التطورات في أفغانستان قال: على مدى 20 عاما من الاحتلال الاميركي لافغانستان انهارت البنى التحتية فيها في مجال التعليم وأن بلادنا قدمت الامكانيات الكبيرة للاجئين الافغان وخصوصا في مجال التعليم لكن إمكانیات البلاد محدودة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية في هذا الصدد.

واستطرد أن ايران استضافت واستقبلت حشودا كبيرة من النازحين من افغانستان الذي يبلغ عددهم الملايين.

یتبع...