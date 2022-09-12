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أوكرانيا تقصف قرية في مقاطعة كورسك

أوكرانيا تقصف قرية في مقاطعة كورسك
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن قرية تتكينو في هذه المقاطعة تعرضت مجددا للقصف من جانب أوكرانيا. ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات بشرية.

العالم - اوروبا

وأضاف المحافظ: "هذا الصباح، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار من جديد على قرية تتكينو. تم تسجيل سقوط حوالي 10 قذائف في منطقة شارع بيلوبولسكايا. لقد عملت منظومة الإنذار في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب، ولم تقع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات- تم تسجيل وقوع أضرار في 8 مباني وكذلك سيارة مدنية".

وذكر المحافظ أيضا، أن القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وتضرر خط أنابيب الغاز المحلي. ويقوم المتخصصون بإصلاح العطل.

ويشار إلى أن منطقة غلوشكوفسكي، التي تدخل قرية تتكينو في نطاقها، تتعرض للقصف المتكرر من جانب أوكرانيا.

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أوكرانيا تقصف قرية في مقاطعة كورسك