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إجراءات قانونية بالأردن لمنع تسرب ممتلكات المقدسيين للمستوطنين

إجراءات قانونية بالأردن لمنع تسرب ممتلكات المقدسيين للمستوطنين
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

عقد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أمس الأحد، اتفاقية مع نقابة المحامين الأردنيين، للحصول على الدعم القانوني من النقابة لمنع تسرب أراضي وممتلكات مدينة القدس إلى المستوطنين الصهاينة.

العالم-فلسطين

ونقلت "قدس برس" عن مصادر قولها: إنّ نقابة المحامين الأردنيين عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على ممتلكات وأراضي القدس، ومنع تسربها للصهاينة، عبر حزمة قرارات تصل إلى معاقبة أي محامٍ يثبت تورطه في تسريب الممتلكات والأراضي الفلسطينية لليهود، بالفصل والطرد من النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة.

وأضافت أنَّ نقابة المحامين الأردنيين ستعلن خلال أيام عن تفاصيل الاتفاقية والإجراءات القانونية.

ويزور الشيخ صبري الأردن منذ أسبوعين، حيث التقى فيها شيوخ عشائر أردنية، وشخصيات نقابية.

يشار إلى أن نقابة المحامين الأردنيين، كانت قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تعميماً يلزم منتسبيها كافة بعدم تنظيم أي وكالة اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية.

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