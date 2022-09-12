إجراءات قانونية بالأردن لمنع تسرب ممتلكات المقدسيين للمستوطنين

العالم-فلسطين

ونقلت "قدس برس" عن مصادر قولها: إنّ نقابة المحامين الأردنيين عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على ممتلكات وأراضي القدس، ومنع تسربها للصهاينة، عبر حزمة قرارات تصل إلى معاقبة أي محامٍ يثبت تورطه في تسريب الممتلكات والأراضي الفلسطينية لليهود، بالفصل والطرد من النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة.

وأضافت أنَّ نقابة المحامين الأردنيين ستعلن خلال أيام عن تفاصيل الاتفاقية والإجراءات القانونية.

ويزور الشيخ صبري الأردن منذ أسبوعين، حيث التقى فيها شيوخ عشائر أردنية، وشخصيات نقابية.

يشار إلى أن نقابة المحامين الأردنيين، كانت قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تعميماً يلزم منتسبيها كافة بعدم تنظيم أي وكالة اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية.