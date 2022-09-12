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متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: البانيا تحتضن منظمة ارهابية تتلقى الدعم من اميركا وبعض الدول الاوروبية

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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