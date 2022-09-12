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قائد الثورة الاسلامية يبلغ رؤساء السلطات الثلاث السياسات العامة الخطة السابعة التي تم تحديدها باعتماد التقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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