9 سفن حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

العالم - اوروبا

وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".

في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.