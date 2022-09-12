الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

9 سفن حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

9 سفن حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع التركية، عن خروج تسع سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء".

العالم - اوروبا

وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".

في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

روابط ذات صلة

إبحار 3 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا

التصريح لـ4 سفن حبوب جديدة بالإبحار من أوكرانيا

تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا

الدفاع التركية: أربع سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساع لتطوير بوابة الحكومة الالكترونية لاتاحة تفاعلية آمنة للسوريين

حماس: ذكرى اندحار الاحتلال عن غزة تؤكد أن المقاومة سبيل التحرير

لقاء جمع من الرياضيين الإيرانيين بقائد الثورة الإسلامية

شاهد.. آخر تطورات الأوضاع السياسية في تونس

بالتفاصيل.. اختطاف مرتزقة العدوان لـ3 أسر نازحة من مديرية الجوبة

مديرية الدفاع المدني تصدر 11 توصية لزائري أربعينية الامام الحسين (ع)