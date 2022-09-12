شاهد.. ابرز معالم مسيرة اربعينية الإمام الحسين (ع)

العالم - خاص بالعالم

واعتبر في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "نوافذ" الشيخ صهيب حبلي ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام بانها احياء لما انهدم في نفوس المسلمين.

ورأى بأن ابرز ميزات مشهدية مسيرة الاربعينية، إعادة للوحدة الاسلامية، وخدمة الناس لبعضها البعض، وكذلك تفتح باب المقارنات والتنافس على فعل الخير بين الناس، مشيرا الى أن ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام، يجب أن ان تكون مقرونة بالفعل من أجل الاحياء الحقيقي لمعاني النهضة الحسينية.

واوضح الشيخ حبلي، أن ابرز العبر في مسيرة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، أنها اعظم مشهد للوحدة الولائية لاسلام، لانها عن التواضع ووحدة المسلمين، لاسيما انها تنسف كافة فوارق المجتمع، من اجل ان زيارة وخدمة زوار الامام الحسين عليه السلام.

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