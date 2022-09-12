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المبعوث الأمريكي يجدد دعوته لتمديد هدنة اليمن 6 أشهر

المبعوث الأمريكي يجدد دعوته لتمديد هدنة اليمن 6 أشهر
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

دعت أمريكيا إلى تمديد الهدنة في اليمن لما بعد الثاني من أكتوبر المقبل، مشددة على ضرورة دفع الرواتب لموظفي الدولة.

العالم - اليمن

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، للـ "الجزيرة" ، إن تقييمه للهدنة "هو أنها وفرت فوائد مهمة وملموسة للشعب اليمني، ولا ينبغي لي أو للولايات المتحدة الحكم عليها، بل أن ندع الشعب اليمني يفعل ذلك".

وأضاف أنه منذ بدء الهدنة انخفضت نسبة الإصابات في صفوف المدنيين بنحو 60%، واستطاع 20 ألفاً من اليمنيين السفر عبر رحلات تجارية من مطار صنعاء لأول مرة منذ عام 2016، "وهناك إمكانية مهمة لحركة عبور المساعدات الإنسانية لم تتوفر قبل الهدنة".

وحث المبعوث الأمريكي على دفع الرواتب لموظفي الدولة. وأضاف: "أنا واثق أنه من خلال التعاون بين الطرفين يمكن تحقيق تقدم بحيث نرى موظفي الدولة يقبضون رواتبهم للمرة الأولى منذ سنوات، وهذا من فوائد الهدنة التي يجب تمديدها 6 أشهر بهدف تحقيق مزيد من المكاسب للشعب اليمني".

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