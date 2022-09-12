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وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوح لقناة العالم: الحرب على سورية شرسة وظالمة وفرضت على وزارة الثقافة للعب الدور الحمائي للمتاحف والمواقع الاثرية

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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