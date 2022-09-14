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في الخزانة أم الثلاجة..كيف نحفظ التوابل؟

في الخزانة أم الثلاجة..كيف نحفظ التوابل؟
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تبقى التوابل والبهارات العنصر الأهم لإتمام أي طبق غذائي، لكن العديد من الناس يتساءلون أحياناً حول المكان الأسلم لحفظها.

العالم - صحة

فبينما يرى لبعض أنه يجب حفظ البهارات في دولاب جاف ومظلم بعيدا عن الرطوبة والحرارة والضوء وبعيداً عن الحوض، وعن الفرن أو غسالة الأطباق وفي علب زجاجية محكمة الغلق، يعتبر آخرون أن وضعها في الثلاجة هو الأمر الأنسب.

إلا أن اختصاصية تغذية قالت إنه يمكن تخزين البهارات في الخزانة إذا كانت درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية. أما في حالة ارتفاع درجة الحرارة، فيُنصح طبعاً بتخزينها في الثلاجة.

واستثنت من هذه القاعدة، مسحوق "الكزبرة الجافة"، مؤكدة أن علينا دائماً حفظها في الثلاجة، لأن وجودها خارجها قد يعرّضها للتلف.

يشار إلى أن عند شراء البهارات المطحونة ينصح الخبراء بعدم الإكثار منها، بل اختيار كمية مناسبة تقتضي الحاجة لفترة بسيطة وحسب استعمالنا لها، وذلك لأن البهارات تفقد قوتها ورائحتها الزكية عند الطحن.

كما من المهم عند تخزين التوابل وضع كل صنف بصنفه في أوعية زجاجية صغيرة محكمة الإغلاق وتوضع في مكان بعيد عن الضوء والحرارة والرطوبة.

أما عند الاستعمال فعلينا إدخال ملعقة نظيفة وغير رطبة وأخذ الكمية التي نحتاجها فقط وإعادة إقفال العلبة بإحكام حتى لا يدخلها الهواء أو الرطوبة وتتسبب في فسادها.

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