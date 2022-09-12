بلدية الاحتلال تنذر عشرات المنازل في العيسوية بالهدم

العالم-فلسطين

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، أن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة اقتحمت البلدة، وصورت شوارع البلدة وعدة منشآت ومنازل فيها.

ونقلت عنه "صفا" قوله إن طواقم البلدية علقت إخطارات هدم إدارية على عشرات المنازل، واستدعاءات لمراجعة البلدية، لافتًا إلى أن أوامر الهدم شملت منازل قائمة منذ 5 و10 سنوات.

وأشار إلى أن العيسوية تتعرض باستمرار لانتهاكات واعتداءات الاحتلال، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على سكان القدس.

وبين أنّ الوضع بالبلدة يشوبه الحذر والهدوء النسبي، في إطار استمرار الاحتلال بشن هجمته على مدينة القدس واستهدافه لمنازل المقدسيين ومحاولة تهجيرهم.

وكانت بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي زياد عدنان درويش على هدم منزله في العيسوية قسرًا، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأوضح درويش أنه بنى المنزل قبل شهرين، وما يزال قيد الإنشاء، وهو عبارة عن بناء مضاف لبيته القديم، اضطر لبنائه من أجل التوسعة كونه يعيش بضيق مع عائلته.

وتتعرض بلدة العيسوية لاعتداءات إسرائيلية، تتمثل في الاقتحامات الليلية والاعتقالات، والتنكيل بسكانها، وعمليات هدم، وأيضًا توزيع إخطارات الهدم على المنازل، وغيرها.