المؤتمر الدولي للهوية الدينية في ليبيا بالجامعة الأسمرية

العالم- ليبيا

جاء ذلك بالتعاون مع رابطة علماء ليبيا ولجنة وقف السلطان سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري.

وتواصل المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بمدرج أم المنارات بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الأسمرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والبحاث والمتخصصين من ليبيا ومن خارجها وأكاديميين من ليبيا وتونس ومصر،وعدد من الشخصيات المهتمة من مدينة زليتن وخارجها، كما شارك في المؤتمر المفتي العام بـ (الشيشان) عبر تقنية (زوم).

ومن أهداف المؤتمر" التعرف علي الجانب التاريخي و الهوية الدينية وطرق الحفاظ عليها و إبراز دورها في البلاد أيضآ التعريف باسهامات علماء ليبيا في تصنيف الكتب والرسائل كذلك يهدف الي إبراز دور الإعلام المحلي في دعم هويتنا الدينية والدعوة الي خطاب إعلامي هادف".

كما ألقى الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الأزهري أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف،وعميد كلية الدعوة الإسلامية السابق،والمقرئ بالقراءات العشر القرءانية محاضرة في هذا المؤتمر.

ويعتبر هذا المؤتمر خطوة من ضمن خطوات تقوم بها المؤسسات الدينية الليبية في مواجهة خطر المد الوهابي المتخلف والذي بات يسيطر على هئية الأوقاف الليبية ودار الافتاء رغم معارضة عموم الشعب الليبي وعلمائه ومرجعياته الدينية والاجتماعية.