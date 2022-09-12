جاووش أوغلو يحذر اليونان من عواقب تنفيذ مغامرة لصالح آخرين

العالم- تركيا

جاء ذلك في كلمة له في فعالية بالعاصمة أنقرة، الإثنين، تطرق خلالها إلى موقف اليونان ضد تركيا في الفترة الأخيرة. وقال: "بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".

وخاطب اليونان قائلا: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".

وأضاف: "لذلك على الجميع أن يتحلى بالتعقل، ونقول لليونان بالخصوص، لا تكونوا بيدقا للآخرين"، داعيًا اليونان إلى عدم الاستمرار باستفزازاتها لأن عداء تركيا خطير.

ويوم الثلاثاء الماضي، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيراته لليونان، قائلاً: "قد نأتيكم بغتة في جنح الليل" على حد زعمه.

ولدى سؤاله عن استخدامه من قبل لهذه العبارة، وعن إمكانية قيام تركيا بعمل عسكري ضد حليفها في حلف شمالي الأطلسي، كرر أردوغان هذا التعبير.

وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة البوسنية سراييفو: "ما أتحدث عنه ليس حلماً. إذا كان ما قلته هو أننا قد نأتي بغتة في جنح الليل (فهذا يعني) أنه عندما يحين الوقت قد نأتي بغتة في جنح الليل"حسب تعبيره.