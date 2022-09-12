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وزير الأمن الداخلي الأميركي: الأميركيون أصبحوا يميلون للعنف

وزير الأمن الداخلي الأميركي: الأميركيون أصبحوا يميلون للعنف
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرّح وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، اليوم الإثنين، بأنّ "بلاده تواجه بشكلٍ متزايد تهديد التطرّف الداخلي".

العالم- الأميركيتان

وقال مالوركاس : "مشهد التهديد في الولايات المتحدة قد تغيّر كثيراً خلال عقدين من الزمن، فبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ركّزت وزارة الأمن الداخلي على التهديدات الخارجية فالإرهابيون الأجانب سعوا لدخول الولايات المتحدة وإحداث أضرار فيها" على حد زعمه.

وأضاف: "الآن، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا تصاعداً للتهديدات، فالناس هنا في الولايات المتحدة أصبحوا يميلون للعنف تحت تأثير الأيديولوجيات الإرهابية الأجنبية، ولكن أيضاً أيديولوجيات الكراهية، المشاعر المعادية للحكومة، تنتشر الروايات الكاذبة في منصات التواصل الاجتماعي، وحتى الضغائن الشخصية".

وأشار إلى أنّ "السلطات نفسها قد تطوّرت ولديها الأدوات لمواجهة التهديد المتزايد"حسب تعبيره.

يذكر أنّه في 11 أيلول/سبتمبر من عام 2001، تعرّض مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة لهجمات. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 2977 شخصاً، مما يجعله أكبر هجوم في التاريخ من حيث عدد الضحايا.

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