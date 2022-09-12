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بالفيديو.. مراسل العالم يلقي الضوء على أجواء المسيرة الحسينية نحو كربلاء المقدسة

بالفيديو.. معاق يروي سبب مشاركته مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين(ع)

جاووش أوغلو يحذر اليونان من عواقب تنفيذ مغامرة لصالح آخرين

مراسلة العالم: اصابة 4 من عناصر الأمن في درعا جراء انفجار عبوة ناسفة

لوكاشينكو يوافق على مشروع نقل البضائع عبر الموانئ الروسية

مراسل العالم: انفجار دراجة نارية مفخخة في الحسكة وانباء عن ضحايا اطفال+صور