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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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مراسل العالم: استشهاد جندي سوري واصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية
غروسي: جهودنا لم تكن مثمرة حتى الان بتنفيذ الابحاث التي نحاول القيام بها بالتعاون مع إيران، ومازلنا ننتظر حدوث هذا الامر
غروسي: العديد من الدول بدأت نشر الأسلحة النووية في السنوات الماضية ، لكن إيران كانت شفافة للغاية في الحفاظ على التزاماتها بهذه المعاهدة
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: لا أرى أي مؤشر على رغبة إيران في الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي NPT
الرئيس بوتين: عملية التخلي عن الدولار أمر حتمي بالنسبة لروسيا
الرئيس بوتين: روسيا قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، وإن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد البلاد لم ينجح
زيارة الاربعين مراسل العالم: اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين الجانبين الايراني والعراقي تسببت بان تكون زيارة هذا العام اكثر من الاعوام السابقة
زيارة الاربعين استمرار توافد الزوار على كربلاء المقدسة لاحياء أربعين الامام الحسين عليه السلام
لبانة مشوح: نعد لاقامة الاسبوع الثقافي السوري في ايران
لبانة مشوح: نعمل على اقامة ورشات في كافة المجالات ليكون هناك انتاج سينمائي مشترك وستكون هناك في سورية تظاهرة ثفافية ايرانية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: لا أرى أي مؤشر على رغبة إيران في الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي NPT
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.