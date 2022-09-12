غروسي: لا مؤشر على رغبة إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

العالم - ايران

واضاف رافايل غروسي في كلمته باجتماع مجلس الحكام الذي عقد اليوم الاثنين، ان العديد من الدول بدأت نشر الأسلحة النووية في السنوات الماضية، لكن إيران كانت شفافة للغاية في الحفاظ على التزاماتها بهذه المعاهدة .

ودعا غروسي في جانب اخر من كلمته إيران الى التعاون مع الوكالة بشأن التحقيقات حول أنشطتها النووية، شاكياً وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف أن الوكالة مازلت تتوقع من إيران "إتمام عملية التحقق" بشأن أنشطتها النووية، لافتاً إلى أن العملية "مستقلة عن الاتفاق النووي أو أي اتفاق أخر يتم التوصل إليه بين إيران والأطراف الأخرى، لكن صحيح كل شي مرتبط ببعضه".

وأشار إلى وجود نقص بالمعلومات التي تحتاجها الوكالة بشأن أنشطة إيران النووية. وقال: "إن فجوة المعلومات لا زالت تتوسع يوماً بعد يوم.. والواقع هو وجود صعوبة كبيرة توجب علينا العمل"، مطالباً طهران بـ"الشفافية الكاملة حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات بشأن عدد من المسائل".

وأعرب أن أمله بأن "تتعاون إيران سريعاً"، مؤكداً على "جاهزية الوكالة لإنجاح هذا التعاون، إذ لا نريد تصعيد الأمور ولا خلق مسارح دراماتيكية بل نريد منهم تبني وجهة نظر مختلفة نحو الأمر".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن ايران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، اليوم .

ونبه كنعاني إلى "ضرورة تجنب تسييس وتوجيه اتهامات لها لا أساس لها"، لافتاً إلى أنه "من المؤسف دعم الدول الأوروبية بشكل كامل كياناً لديه مئات الرؤوس النووية ويعارض برنامجنا السلمي"، وأضاف أن "طهران ما زالت لديها الإرادة والاستعداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".