لقاء بين حركة "الأمة" والمستشار الثقافي الايراني في بيروت

العالم - لبنان

وتم خلال اللقاء تأكيد " الأهداف الإسلامية المشتركة، وخصوصاً لجهة نشر الفكر الإسلامي المحمدي الأصيل، الذي يحث على الوحدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفض الظلم، أو على صعيد ترسيخ وتمتين القواسم الإسلامية المشتركة في أوساط المجتمعات الإسلامية"، بحسب بيان عن مكتب جبري.

اضاف:" وكان تأكيد أن الجمهورية الإسلامية هي رأس محور المقاومة والممانعة، وهي في ظل قائدها وقائد الأمة صبرت وصمدت وواجهت وقاومت، وما تزال، وعلى هديها تتحقق المكاسب والانتصارات في مواجهة غطرسة الاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية"