الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة الاربعين استمرار عودة الزوار من كربلاء المقدسة الى ايران بعد احياء ذكرى الأربعينية

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملك تشارلز الثالث يتوجّه بكلمة للبرلمان للمرة الأولى

لقاء بين حركة "الأمة" والمستشار الثقافي الايراني في بيروت

وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نثق بالزملاء الغربيين

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث... مآلات الأزمة السياسية في العراق..

العراق واسبانيا يتباحثان حول قضايا مهمة

شولتز: "إسرائيل" ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية الألمانية