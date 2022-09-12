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بعد انقطاع لعامين.. معرض شهداء البحرين يُستأنف في كربلاء 

بعد انقطاع لعامين.. معرض شهداء البحرين يُستأنف في كربلاء 
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة «معرض شهداء البحرين»، عن استئناف إقامته بنسخته الخامسة، بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا.

العالم- البحرين

هذا ويجري ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير التحضيرات اللازمة للمعرض الذي سيفتتح تزامنًا مع ذكرى أربعين الإمام الحسين «ع» في مدينة كربلاء المقدسة.

ويهدف هذا المعرض الذي يُقام سنويًا إلى نصرة شعب البحرين المظلوم، وكشف جرائم آل خليفة بحقه، كما يخصص أقسامًا لمحور المقاومة ودوله وشعوبها، إضافة إلى مجموعة من البرامج والفعاليات المتنوعة بحضور نخبة من العلماء والشخصيات والأحزاب العربية والإسلامية.

ويعد هذا المعرض الفني محطة لإبراز حقيقة ما يجري على الساحة البحرانية منذ انطلاق ثورة 14 فبراير في العام 2011، ويستقبل الآلاف من زوار الإمام الحسين «ع» الذين يعربون عن تضامنهم مع شعب البحرين، ويدعمونه في خيار الثورة حتى تقرير المصير.

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