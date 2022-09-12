لا تبع اليهود أرضا

العالم - حديث البحرين

هوية وهمية في الاساس وليس لها اي صلة بالتاريخ البحريني والنظام ينفذ مشروع صهيونيا بامتياز، من خلال مخرجات سياسية واستراتيجية خاصة.

ةالنداء الذي اطلقه اية الله الشيخ عيسى القاسم حول خطورة بيع الاراضي والبيوت لليهود هو ناقوس لتحذير البحرينيين من مخططات النظام الخبيثة لاستبدال البحرينيين بالصهاينة.

ويقول ائتلاف شباب الـ14 من فبراير يقول ان مايجري الان في البحرين يعد استكمالا لحلقات متواصلة من المشروع الصهيوني في سياق استهداف ممنهج لهوية السكان الاصليين في البحرين، وتراثهم الرمزي والثقافي والديني.

وقال ضيف الحلقة أمين عام حركة البحرين سعيد الشهابي، ان الشعب البحريني يرفض كافة انواع التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث ظهر على شكل احتجاجات شعبية المنددة به، مشيرا الى ان هذه التظاهرات والاحتجاجات لم تتوقف منذ ان دنست اقدام الصهاينة ارض البحرين الطاهرة.

وأكد الشهابي ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لا يتمتع بالقوة الكافية، لذا لا يستطع نظام آل خليفة الاستقواء به، وخير دليل ان 75 عاما على سلبه الاراضي الفلسطينية ولم يتسطع أن يحصل على الاستقرار لانه بنى كيانه على استراتيجية السلب والغصب وان زواله بات قريبا.

بدوره قال الناشط الحقوقي يحيى الحديد، الكيان الصهيوني منذ ان اخذ نظام آل خليفة سدة الحكم في البحرين يخطط من اجل الاستيلاء على هذا البلد، من خلال عدة مشاريع، مؤكدا ان الشعب البحريني بصموده ورفضة لكافة انواع التطيع مع الكيان الاحتلال الاسرائيلي سوف يفشل كافة مخططاته.