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العميد شريف : خدمات الحرس الثوري قائمة حتى عودة جميع الزوار الى البلاد

العميد شريف : خدمات الحرس الثوري قائمة حتى عودة جميع الزوار الى البلاد
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية "العميد رمضان شريف" : ان الحرس يواصل خدماته لزوار الاربعين حتى عودة جميع المواطنين الى البلاد؛ داعيا الزوار للتعاون الشامل مع القوات الامنية والشرطة وسائر الجهات المعنية في خدمة الزيارة الاربعينية.

العالم - ايران

وفي تصريح اليوم الاثنين، قدم "العميد شريف" نبذة عن الاجراءات والتدابير التي اتخذها الحرس الثوري من اجل تسهيل ظروف الزيارة الاربعينية؛ مؤكدا بان هذه الخدمات ستتواصل حتى عودة جميع الزوار الايرانيين الاعزاء الى ارض الوطن.

واضاف، ان الحرس الثوري يقوم بدوره في خدمة الزوار، وفقا للضرورة وبما يتناسب وبرامج المواكب واصحاب البر المساهمين في اقامة هذه المناسبة العظيمة.

واوضح العميد شريف، بان الخدمات التي يوفرها الحرس الثوري، تشمل مختلف المجالات الصحية والعلاجية واللوجستية والغذايئة وتوفير مواقف للسيارات وتأمين ممتلكات ومعدات المواكب الحسينية وتوفير السكن للزوار وانشاء مراكز علاجية ومستشفيات ميدانية في طريق الزوار.

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