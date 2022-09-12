انجازات سوريا في البطولة العربية الـ11 للكيوكوشنكاي

العالم - سوريا

بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة مثلوا منتخبات لبنان والعراق وتونس والكويت وفلسطين ومصر إضافة إلى سوريا.

ففي منافسات الكاتا أحرزت اللاعبة ديمة النوري ذهبية فئة السيدات واللاعب يامن زرزور ذهبية فئة الناشئين.

وفي منافسات القتال الفردي نالت ديمة النوري فضية فئة السيدات لوزن تحت 55 كغ وفراس زرزور فضية الرجال لوزن تحت 60 كغ بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب محمد عرفات بفئة الناشئين لوزن تحت 65 كغ.

يشار إلى أن منتخب لبنان جاء أولا في الترتيب العام للبطولة برصيد 765 نقطة والعراق ثانيا بـ 480 نقطة ثم فلسطين بـ90 نقطة والكويت بـ 80 بينما جاء منتخبنا بالمركز الخامس برصيد 75 نقطة ومنتخب تونس سادساً بـ 25 نقطة.