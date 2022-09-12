الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة الاربعين استمرار توافد الزوار على كربلاء المقدسة لاحياء أربعينية الامام الحسين عليه السلام

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجزرة أحكام قاسية بحق عدد من الشيوخ والعلماء في السعودية!

انجازات سوريا في البطولة العربية الـ11 للكيوكوشنكاي

ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية

بالفيديو.. وزيرة الثقافة السورية: لن ننسى أبدا دعم الشعب الإيراني

بالفيديو.. محافظة حضر موت على حافة الإنزلاق نحو المواجهات العسكرية

بالفيديو.. الدولة السورية تفتتح مركزا للتسوية في خان شيخون بمحافظة ادلب