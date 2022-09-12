العراق: الإطار التنسيقي يصدر بيانا مهما حول الحوار وتشكيل الحكومة

العالم - العراق

وثمن الإطار التنسيقي موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني موكدا المضي بحواراته لتشكيل الحكومة.

وجاء ذلك خلال بيان صحفي اصدره الاطار التسيقي حول اجتماعتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل.

واليكم نص البيان:

يعلن الاطار التنسيقي عن تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.

ويود الاطار التنسيقي التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الازمات

ويؤكد الاطار التنسيقي ان سيبذل كل ما يستطيع من اجل الاسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع.

الاطار التنسيقي

١٢-٩-٢٠٢٢