رحلات الى مدينة الحضر العراقية الأثرية للتعريف بالتراث وتشجيع السياحة

العالم - خاص بالعالم

حكمها أربعة ملوك استمر حكمهم قرابة المئة عام، مبادرات محلية خجولة لتشجيع السياحة تعمل على تنظيم رحلات الى المدينة الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).



وكانت الحضر التي بنيت بطريقة مزجت فيها العمارة اليونانية والرومانية بالزخرفة الشرقية مركزا دينيا وتجاريا مهما في عهد الأمبراطورية الفارسية.



وكانت في مستوى روما من حيث التقدم حيث وجد فيها حمامات ذات نظام تسخين متطور وأبراج مراقبة ومحكمة ونقوش منحوته وفسيفساء وعملات معدنية وتماثيل.

.لكن وعلى الرغم من قيمتها التراثية العالية لكن تنظيم داعش الوهابي وإبان احتلاله للموصل منذ سبعة أعوام عاث في المدينة فسادا وتخريبا وسرقة وتدميرا.



ورغم بطء عمليات الإعمار وخاصة في المواقع التاريخية تمكنت السلطات العراقية من ترميم بعض القطع الأثرية في موقع الحضر.

وفيما تستعيد الموصل والمناطق المحيطة بها يوما بعد يوم مظاهر حياتها ونشاطها يعمل ناشطون على إنشاء المتاحف والمراكز الثقافية للمساهمة في إحياء التراث الإنساني في بلدهم العراق.

التفاصيل في الفيديو المرفق...