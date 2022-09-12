إصابة مستوطن بجروح خطيرة في 'مسافر يطا'

العالم ـ فلسطين

وقالت الإذاعة العبرية: إن مستوطنًا أصيب بجروح خطيرة في مسافر يطا جرّاء ضربه بمجرفة خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين".

ووفق مصادر محلية؛ هاجم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، رعاة الماشية وأهالي قرية التوانة في الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن المستوطنين أطلقوا الرصاص واعتدوا على المواطنين بالضرب بالهراوات ورشقوهم بالحجارة وطاردوهم، ما أدى إلى إصابة المواطن حافظ الهريني بجروح.

وذكر العمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الهريني عقب منع طواقم الهلال الأحمر إسعافه، في حين أعطب مستوطنون إطارات مركبة الإسعاف، بحماية جنود الاحتلال.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملت طواقمنا مع مصاب في مسافر يطا جراء اعتداء المستوطنين عليه وقاموا أيضا بالاعتداء على سيارة الإسعاف وأتلفوا إطاراتها الأربعة لمنع نقل المصاب، وتم اعتقال المصاب من قبل جيش الاحتلال من داخل السيارة.