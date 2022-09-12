وزير خارجية نيوزيلندا تؤكد على تنمية التعاون مع ايران

العالم - ايران

وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين البلدين ، رحب الدكتور أمير عبد اللهيان بانعقاد اللجنة السياسية والاقتصادية المشتركة معربا عن أمله في أن يكون عقد هذا الاجتماع خطوة فعالة لتحقيق الطاقات المتاحة للنهوض بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى استمرار مخاطر كورونا وإنتاج اللقاحات المختلفة في إيران ، معتبرا التعاون العلمي المشترك في هذا المجال بانه من شانه تعزيزالعلاقات.

وفيما يتعلق بأفغانستان ، اعتبر أمير عبد اللهيان أن تشكيل حكومة شاملة بمشاركة قوية من جميع الفئات العرقية هو أحد الأسس اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.

واشار إلى الإجراءات التي اتخذتها ايران لتقديم الخدمات لأكثر من 4.5 مليون لاجئ أفغاني في جمهورية إيران الإسلامية ، مشددا على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للنهوض بهذه المسؤولية الثقيلة ومساعدة البلدان الصديقة ، بما فيها نيوزيلندا ، في هذا الصدد.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين البلدين ، اعتبرت وزيرة خارجية نيوزيلندا أن عقد لجنة سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب فرصة مهمة.

وأشادت السيدة ماهوتا بالنهج الإنساني الذي تتبعه جمهورية إيران الإسلامية في قبول ملايين اللاجئين الأفغان ، وأكدت على سياسة بلادها في دعم إحلال السلام في أفغانستان ومساعدة اللاجئين.

وأعربت عن تقديرها لمساعدة ايران في نقل عدد من القوات الأفغانية المرتبطة بنيوزيلندا.

وفي إشارة إلى الموقف المهم لجمهورية إيران الإسلامية ، أكدت وزير خارجية نيوزيلندا على تطوير التعاون قدر الإمكان.